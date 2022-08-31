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Захарова: Microsoft действует по указке силовых структур США

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В МИД РФ оценили независимость частной технологической компании.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что американская частная компания Microsoft действует по указке силовых структур США. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках регулярного брифинга с журналистами в Москве.

Не надо компании Microsoft придумывать никакие русские угрозы, след, русских хакеров и так далее. У вас у самих в США есть немало структур и людей, которые занимаются вами, американскими корпорациями, впрямую руководят. Вы давно перестали быть частным бизнесом.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: попытки властей Молдавии избавиться от оппозиции не придают им авторитета.

Фото и видео: МИД России

Теги: microsoft, кибербезопасность, киберугрозы, мария захарова, мид, хакеры
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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