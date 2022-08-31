Захарова: Microsoft действует по указке силовых структур США

В МИД РФ оценили независимость частной технологической компании.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что американская частная компания Microsoft действует по указке силовых структур США. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках регулярного брифинга с журналистами в Москве.

Не надо компании Microsoft придумывать никакие русские угрозы, след, русских хакеров и так далее. У вас у самих в США есть немало структур и людей, которые занимаются вами, американскими корпорациями, впрямую руководят. Вы давно перестали быть частным бизнесом. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: попытки властей Молдавии избавиться от оппозиции не придают им авторитета.

Фото и видео: МИД России