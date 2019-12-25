Все дело в том, что удалось внедрить новый протокол QUIC.

Соцсеть "ВКонтакте" начала работать быстрее при медленном интернете. Об этом стало известно на конференции Saint HighLoad++ в Петербурге.

Как отметил технический директор компании Александр Тоболя, соцсеть начала работать быстрее из-за внедрения нового протокола QUIC, который является преемником старого протокола соединения TCP и используется в интернете для передачи данных. Однако только в зашифрованном виде осуществляется передача данных. Таким образом удалось ускорить доставку картинок и видео в два раза.

Отметим, что QUIC использует также соцсеть Facebook.

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