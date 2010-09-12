В Петербурге пройдет фестиваль в честь Всемирного дня туризма

Неделя туризма в Северной столице продлится до 28 сентября.

С завтрашнего дня, 21 сентября, в Петербурге стартует "Неделя туризма". В ее рамках, 25 и 26 сентября, пройдет фестиваль в честь Всемирного дня туризма. Программа опубликована на городском портале и в группе фестиваля.

Важной частью фестиваля станет социальная акция "Гостеприимный Петербург", в ходе которой для горожан предоставят возможность бесплатно посетить музеи, океанариумы, мастер-классы, квесты, концерты и различные экскурсии. Участие в программе приняли 70 организаций.

В этом году мы решили сделать праздник таким же многогранным, какой является сама туристская сфера нашего города. Сейчас, несмотря на все трудности, есть уверенность в ее постепенном рестарте. председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев

Ранее мы писали, что глава Выборгского района Ленобласти рассказал о туристическом потенциале района.

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