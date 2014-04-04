Глава Выборгского района Ленобласти рассказал о туристическом потенциале района

В районе действуют различные направления туризма, например, водный и экологический.

Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов рассказал о туристическом потенциале района на пресс-конференции с журналистами.

Валерий Савинов считает, что у Выборга и Выборгского района высокий потенциал для развития интересных турпродуктов. На данный момент там действуют следующие направления туризма: деловой туризм, патриотический, водный, экологический, гастрономический, исторический, сельский. Актуален и велотуризм.

Глава МО отметил, что национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" содействует экономическому развитию территории Выборгского района. Так, например, благодаря сотрудничеству России с Эстонией и Финляндией были разработаны новые международные туристические маршруты: "Виа Ганзеатика", "Суворовские каналы от забвения до туристской крепости", "Густав III – Спренгтпортен – Екатерина Великая". На особо охраняемых природных территориях расположились экотропы: "Пороги реки Гладышевки", "Каменистая тропа", "Раковые озера" и другие. Новые экотропы появятся в Приморском и Гончаровском поселениях.

Также проводятся экскурсии на байдарках, каноэ, сап-бордах.

Фото: Piter.TV