"ВКонтакте" и Mail.ru Group начинают использовать общую учётную запись

Благодаря VK Connect не придется запоминать десятки паролей.

Пользователи смогут заходить в сервисы Mail.ru Group при помощи единой учетной записи VK Connect. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети "ВКонтакте".

Благодаря VK Connect не придется запоминать десятки паролей, станет проще управлять данными в разных приложениях и на сайтах. ВКонтакте

Учетная запись ВК уже работает в приложениях сервиса Delivery Club и голосового помощника "Маруся". Позже она начнется работать в Ситимобил, Юле, почте Mail.ru. Впервые вход на внешние сайты через "ВКонтакте" был запущен в 2010 году.

Ранее "ВКонтакте" запустил аналог TikTok.

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