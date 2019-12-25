"ВКонтакте" и Mail.ru Group начинают использовать общую учётную запись

Пользователи смогут заходить в сервисы Mail.ru Group при помощи единой учетной записи VK Connect. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети "ВКонтакте".
Благодаря VK Connect не придется запоминать десятки паролей, станет проще управлять данными в разных приложениях и на сайтах.
ВКонтакте
Учетная запись ВК уже работает в приложениях сервиса Delivery Club и голосового помощника "Маруся". Позже она начнется работать в Ситимобил, Юле, почте Mail.ru. Впервые вход на внешние сайты через "ВКонтакте" был запущен в 2010 году.
Ранее "ВКонтакте" запустил аналог TikTok.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все