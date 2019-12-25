"ВКонтакте" запускает аналог TikTok

В ближайшие дни "Клипы" станут доступны всем пользователям в четвёртой вкладке актуальной версии мобильного приложения VK. На старте там уже будут видео от Павла Воли, Екатерины Варнавы, Евгения Кулика, Ильи Соболева, Филиппа Киркорова

Команда ВКонтакте представила сервис "Клипы". Это лента коротких вертикальных видео на самые разные темы: от развлечений до образования.

Нам удалось построить полноценную AR-платформу — с механиками дополненной реальности и управления жестами. Марина Краснова, директор по продукту, руководитель контентной платформы ВКонтакте

На начальном этапе вертикальные ролики будут видеть подписчики и друзья, выйти к более широкой аудитории поможет новая рекомендательная платформа. Все клипы можно посылать друзьям, себе на стену, добавлять в закладки.

В ближайшие дни "Клипы" станут доступны всем пользователям в четвёртой вкладке актуальной версии мобильного приложения VK. На старте там уже будут видео от Павла Воли, Евгения Кулика, Екатерины Варнавы, Филиппа Киркорова, Ильи Соболева.

В сутки видео в VK набирают 750 миллионов просмотров, а каждый месяц их включают 80 миллионов пользователей.

Фото: ВК