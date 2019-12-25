"ВКонтакте" запускает аналог TikTok

Команда ВКонтакте представила сервис "Клипы". Это лента коротких вертикальных видео на самые разные темы: от развлечений до образования.
Нам удалось построить полноценную AR-платформу — с механиками дополненной реальности и управления жестами.
Марина Краснова, директор по продукту, руководитель контентной платформы ВКонтакте
На начальном этапе вертикальные ролики будут видеть подписчики и друзья, выйти к более широкой аудитории поможет новая рекомендательная платформа. Все клипы можно посылать друзьям, себе на стену, добавлять в закладки.
В ближайшие дни "Клипы" станут доступны всем пользователям в четвёртой вкладке актуальной версии мобильного приложения VK. На старте там уже будут видео от Павла Воли, Евгения Кулика, Екатерины Варнавы, Филиппа Киркорова, Ильи Соболева.
В сутки видео в VK набирают 750 миллионов просмотров, а каждый месяц их включают 80 миллионов пользователей.
Фото: ВК
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