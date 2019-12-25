"ВКонтакте" без ведома пользователей зарегистрировала их на сервисе знакомств

Речь идет про сервис "VK Знакомства".

Соцсесть "ВКонтакте" временно закрыла свой новый сервис знакомств. Сделано это было после жалоб пользователей, чьи анкеты без их ведома появились на сервисе. Об этом пишет "Российская газета".

Пользователи отмечали, что в "VK Знакомства" анкеты были созданы на основе информации из профилей, в том числе место работы и учебы, привычки. Были размещены также фотографии, даже те, которые из профилей были ранее удалены. Кроме того, у пользователей, скрывших дату рождения, в анкете отображался соответствующий этой дате знак зодиака.

Некоторые пользлватели, которые не создавали свою анкету на сервисе "VK Знакомства", получили сообщения с предложениями познакомиться, а также о встречах.

Как написал директор по развитию суперприложения VK Антон Циварев на своей странице, компания сейчас вынуждена приостановить работу сервиса. В компании проанализируют жалобы и причины сложившейся ситуации.

Ранее мы сообщали, что в прокат вышла выдвинутая на "Оскар" драма "Купе номер шесть".

Фото: pixabay