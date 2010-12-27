"Викинг" в Петербурге: "Теплосеть" провела учения на условном прорыве трубы

Эксперты задействовали гусеничный вездеход-амфибию.

Специалисты "Теплосети" провели учебные работы на условном участке прорыва трубопровода в Василеостровском районе города. Об этом сообщает пресс-служба компании. В подготовке сотрудников использовался вездеход "Викинг", который позволяет находиться в непосредственной близости от дефекта, без вреда для коммунальщиков и ремонтников.

Отметим, что "дефект" был найден по адресу улица Кораблестроителей, 23 корпус 1. На месте также присутствовали представители ГУ МЧС, жилищных организаций, правоохранительные органы, включая ГИБДД. "Поврежденный" участок конструкции отключили. После этого был организована временная схема подачи теплоснабжения.

В "Теплосети" добавляют, что вездеход-амфибия успешно справился с поставленными задачами. Главный инженер компании Антон Свиридов заметил, что благодаря подобному объекту с 2011 года сотрудниками было вывезено из опасной зоны коммунальной аварии 52 человека.

Напомним, что от "лежимнеров" 19 февраля пострадали более 13,5 тысяч петербуржцев.

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть"