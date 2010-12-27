От "лежимнеров" 19 февраля пострадали более 13,5 тысяч петербуржцев

В полиции рассказали, сколько объектов было "заминировано" и сколько человек пришлось вывести на улицу ради проверки безопасности.

Днем 19 февраля лжеминеры вызвали неудобства не только для правоохранительных органов и спецслужб, но и для 13,5 тысяч обычных жителей города. Именно такое количество человек было эвакуировано за прошедший вторник. По мнению специалистов, нарушение работы торговых комплексов и бизнес-центров может быть связано с анонимными шантажистами, которые требуют деньги с коммерческих и бюджетных учреждений за "спокойную" работу. Злоумышленники пытаются получить по полмиллиона рублей с заведения.

За день полиция осмотрела 30 объектов города. Ни в одном взрывное устройство не было обнаружено. К оперативным мероприятиям привлекалось 188 сотрудников из ОВД.

Напомним, что замглавы Фрунзенского района стал чиновник из Смольного, отвечавший за Комитет по вопросам законности и правопорядка.

Фото: Piter.tv