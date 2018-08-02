Замглавы Фрунзенского района стал чиновник из Смольного, отвечавший за Комитет по вопросам законности и правопорядка

Чиновник из Смольного перешел в районную администрацию.

Фрунзенская районная администрация представили нового заместителя главы. Должность получил Валерий Белоцерковский. Представление чиновника прошло днем 19 февраля на заседании, на котором обсуждался годовая отчетность учреждения.

По данным пресс-службы, новый член команды будет курировать направления, связанные с безопасностью населения, сферой молодежной политики, спорта и общего отдела, который, в частности, имеет отношение к проведению выборов. Ранее данные полномочия относились к Эдуарду Ильину, который сейчас назначен на место главы Василеостровского района Петербурга.

Отметим, что Белоцерковский занимал пост замглавы Комитета законности и правопорядка в Смольном.

Напомним, что эксперты: в Петербурге производят небезопасный мед с токсичными веществами.

Фото: Piter.tv