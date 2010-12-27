Эксперты: в Петербурге производят небезопасный мед с токсичными веществами

Результаты исследования направлены для разбирательства в Роспотребнадзор.

По данным "Общественного контроля", каждая вторая банка продаваемого в Петербурге меда не соответствует стандартам ГОСТа. В лаборатории исследовали 11 образцов товара.

Эксперты заявили, что в трех банках зафиксирован повышенный уровень токсичного вещества - оксиметилфурфурола. Специалисты объясняют, что подобная проблема могла возникнуть из-за неправильного хранения и воздействия на банку тепла. Каждый проверяемый образец изготовлен в Северной столице.

Специалисты отмечают, что оксиметилфурфурол - вреден для здоровья человека, как пестициды или другие токсичные элементы, поэтому при превышение его дозы продукт не имеет права находиться на торговых полках. По нормам ГОСТа, оксиметилфурфурола в меде не может превышать показателя в 25 мг на один килограмм.

Эти же образцы, и еще три новых не прошли проверку на ферментную активность (натуральность и пользу продукта). Там разрушены аминокислоты, витамины и ферменты.

По результатам экспертизы Роспотребнадзор начал проверку. ДОбавим, что проверку прошли только пять образцов: "То, что надо", "Матушка пчела", "7сот", "Лесные угодья" и "Аппетитно круглый год".

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