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КИО продлит аренду нежилого фонда без торгов
Сегодня, 12:31
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lesjasap

КИО продлит аренду нежилого фонда без торгов

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В Правительстве Петербурга рассказали об условиях перезаключения контрактов с порядочными арендодателями.

Комитет имущественных отношений заключает контракты с арендодателями на продление аренды городских объектов без проведения торгов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. По данным чиновником, целевое продление затронет нежилой фонд, по которому была достигнута договоренность с 2008 года. Если арендодатели успешно справлялись с обязательствами, то им предоставят "зеленый свет". Продление договора возможно максимум на три года.

Также стоит добавить, что арендуемые дома будут переоценены в соответствии с рыночной ставкой.

Напомним, что Александр Дрозденко в Instagram рассказал, когда Ленобласть начнет мусорную реформу.

Фото: Piter.tv

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Теги: кио, комитет имущественных отношений, нежилой фонд, продление аренды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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