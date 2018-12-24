КИО продлит аренду нежилого фонда без торгов

В Правительстве Петербурга рассказали об условиях перезаключения контрактов с порядочными арендодателями.

Комитет имущественных отношений заключает контракты с арендодателями на продление аренды городских объектов без проведения торгов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. По данным чиновником, целевое продление затронет нежилой фонд, по которому была достигнута договоренность с 2008 года. Если арендодатели успешно справлялись с обязательствами, то им предоставят "зеленый свет". Продление договора возможно максимум на три года.

Также стоит добавить, что арендуемые дома будут переоценены в соответствии с рыночной ставкой.

Напомним, что Александр Дрозденко в Instagram рассказал, когда Ленобласть начнет мусорную реформу.

Фото: Piter.tv