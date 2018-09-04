Александр Дрозденко в Instagram рассказал, когда Ленобласть начнет мусорную реформу

Также известны районы, с которых начнется внедрение системы.

Губернатор Ленинградской области рассказал, с каких районов начнется проводиться мусорная реформа. По данным спикера, первыми систему начнут внедрять на тех территориях, которые не граничат с Санкт-Петербургом. Об этом сообщает пресс-служба аппарата правительства.

Отметим, что постепенный переход к новому регламенту обращения с твердыми коммунальными отходами начнется с первого апреля. Об этом заявил также премьер-министр страны Дмитрий Медведев, который посоветовал поторопиться с реализацией реформы.

К 1 ноября 2019 года Ленинградская область будет полностью работать по новой системе оборота отходов объявил в аккаунте в Instagram Александр Дрозденко

Напомним, что местные жители будут платить по единому тарифу за уборку твердых отходов. За вывоз будет действовать плата в 6,45 рублей за каждый квадратный метр для квартир и по 382 рубля для домовладельцев.

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