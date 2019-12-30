Ушёл из жизни заслуженный тренер РФ по биатлону Сергей Богданов

Его учениками являются победитель первенства мира Виталий Чернышов, президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев и другие.

Заслуженный тренер России по биатлону Сергей Богданов скончался 13 января на 71-м году жизни. Прощание состоится 17 января. Об этом сообщила пресс-служба Федерации лыжных гонок Республики Карелия.

Сергей Богданов родился в 1949 году. Окончив Карельский педагогический институт, он начал работать тренером в Петрозаводске. Одновременно с этим он тренировал действующих спортсменов.

Его учениками являются победитель первенства мира Виталий Чернышов, президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, чемпион мира и Европы по летнему биатлону Иван Богданов, чемпион мира Петр Милорадов, победитель этапа кубка мира Олег Завьялов.

В Петербурге в 82 года умерла советник юстиции Тамара Федорова.

Фото: ВК/ Федерации лыжных гонок Республики Карелия