В Петербурге в 82 года умерла советник юстиции Тамара Федорова

Тамара Федорова родилась в Ленинграде и прожила здесь всю блокаду.

В Петербурге на 82-ом году жизни скончалась советник юстиции Тамара Федорова. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Тамара Федорова родилась в Ленинграде и прожила здесь всю блокаду. После войны она окончился юрфак Ленинградского университета. В 1961 году сразу по окончании обучения Федорова стала стажером-следователем прокуратуры Московского района города. Ещё до окончания стажировки Тамара Фёдорова стала следователем.

В должностях следователя и старшего следователя она проработала в общей сложности 35 лет. В звании советника юстиции Федорова вышла на пенсию по выслуге лет в 1996 году.

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Фото: Следком РФ