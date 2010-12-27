"Уральские авиалинии" возобновили полеты в Прагу

Рейс был задержан более, чем на 4 часа. Утром 2 июля полеты в Прагу были приостановлены по требованию Чехии.

Самолет "Уральских авиалиний" вылетел из Екатеринбурга в Прагу. Об этом стало известно из данных онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Самолет A-320 вылетел в 12:15 по местному времени (в 10:15 по Москве). Рейс был задержан более, чем на 4 часа. Утром 2 июля полеты в Прагу были приостановлены по требованию Чехии. Позже гениральный директор "Уральских авиалинй" Сергей Скуратов сообщил о том, что компания договорилась с властями Чехии о возобновлении полетов.

Полеты в Прагу, намеченные на 2 июля, ранее отменила авиакомпания "Аэрофлот". С 4 июля полеты в Карловы Вары перестанут летать самолеты компании "Победа".

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