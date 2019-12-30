Из Екб теперь нельзя улететь в Мюнхен, Париж и Рим.

"Уральские авиалинии" отменили рейсы в Европу из-за коронавируса. Прямые перелеты не состоятся до конца зимней навигации. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Причиной стало то, что пассажирами в большинстве становятся граждане Китая. Организованные группы из КНР часто бронируют места на рейсах. В компании заявили, что решение принято из-за сложной эпидемиологической обстановки. Туристы не смогут купить билеты на направления из Екатеринбурга до Мюнхена, Парижа, Рима.

Ранее "УА" приостановила полеты на остров Хайнань из Екатеринбурга и Тюмени. Полеты обещали вернуть после нормализации положения с коронавирусом.

Ранее Piter.tv писал о том, что объединение пассажиров просит Росавиацию приостановить полеты в Китай.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

