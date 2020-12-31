"Уполномоченный комитета по молодёжной политике Дагестана" откусил часть уха девушке в Петербурге

До приезда скорой помощи пострадавшую приютил сын посла Армении.

Во вторник, 16 февраля, в гостинице на Лафонской улице в Таврическом дворце произошел странный инцидент: из одного номера выбежала девушка с окровавленным ухом, сообщила "Фонтанка".

Тревожная кнопка сработала поздно ночью. Через три минуты после вызова прибыли сотрудники Росгвардии и задержали нетрезвого постояльца, который нанес телесные повреждения своей знакомой, которая находилась с ним в номере. Оказалось, что мужчина приехал в отель с девушкой накануне. Около двух ночи нетрезвый постоялец начал гоняться за девушкой по всей гостинице, догнал и откусил ей мочку уха. Пострадавшей удалось вырваться.

Дебошир попытался отмахнуться корочкой с надписью "Уполномоченный Комитета по молодёжной политике Дагестана в Калининском районе". Вот только в Калининском районе такого уполномоченного не знают, однако в администрации подтвердили, что имеют давние связи с Дагестаном и даже имеют в побратимах Кайтагский район республики.

Прибывшие полицейские также обнаружили у "уполномоченного" пакетик с подозрительным зелёным веществом.

Ранее мы писали, что в здании автосервиса на Благодатной горел утеплитель.

Фото: Piter.TV