В МИД России рассказали о позиции ЕС по минским соглашениям.

Европейскому союзу следовало сплотиться на почве Минских договоренностей в том случае, если поддержка Украины действительно была его целью. Соответствующее заявление в эфире авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница прокомментировала заявление немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что демонстрация российской военной техники во время парада на Красной площади в Москве "не пугает" ЕС. Он добавил, что Берлин и далее готов поддерживать киевский режим.

Это уникальные люди.... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Российский дипломат добавила, что страны-участницы Евросоюза могли бы сплотиться и заставить представителей киевского режима к выполнению подписанных им Минских договоренностей. Однако на деле европейская солидарность всегда остается направленной на разрушение или противодействие России. Мария Захарова добавила, что вместо "Крымской платформы" можно было сформировать "Минскую платформу".

Захарова обвинила украинское СМИ в призыве к террористическим актам.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik