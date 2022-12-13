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Захарова обвинила украинское СМИ в призыве к террористическим актам

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В МИД РФ оценили опрос УНИАН по "следующую" жертву теракта в России.

Международные организации пока не отреагировали на прямой призыв к убийству российских журналистов и культурных деятелей со стороны украинского СМИ. Соответствующее заявление в эфире авторской программы в эфире радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница оценила социальных опрос, организованный информационным агентством УНИАН. Речь шло о том, кто должен стать "следующим" после Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и Захара Прилепина.

Это же террористические практики....

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат напомнила о том, что ранее в мировой практике было принято блокировать источники распространения подобной информации. Однако в текущим момент ни ОБСЕ, ни Совет Европы, ни ЮНЕСКО не отреагировали на этот инцидент.

Официальный представитель МИД РФ назвала ответственных за подрыв машины с Прилепиным.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik 

Теги: владлен татарский, дарья дугина, запах прилепин, мария захарова, сми, соцопрос, униан
Категории: Тема дня, Происшествия, Лента новостей, Терроризм, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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