"Угрюмочную" закрыли на месяц из-за коронавирусных нарушений

Владельцы бара неоднократно нарушили коронавирусные ограничения.

В среду, 30 декабря, Куйбышевский районный суд привлек к административной ответственности ООО "Маркис" – владельца бара "Урюмочная". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Специалисты во время проверки выяснили, что владельцы бара неоднократно нарушали коронавирусные ограничения. Так, никто не измерял температуру сотрудникам перед началом работы. Воздух не обеззараживается, бармены не носят маски и перчатки, на полу нет разметки для дистанции, у сотрудников нет медицинских книжек, за уборкой также никто не следит.

Деятельность бара суд приостановил на 30 суток.

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