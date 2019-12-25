"Уфа" объявила об отставке Евсеева

На пост главного тренера Евсеев пришёл в марте 2019 года.

Футбольный клуб "Уфа" объявил об отставке Сергея Евсеева с поста главного тренера. С ним разорван контракт по обоюдному согласию сторон, подчеркнули в пресс-службе клуба.

Отметим, что на пост главного тренера Евсеев пришёл в марте 2019 года. В прошлом сезоне российской футбольной премьер-лиги "Уфа" заняла девятое место. В нынешнем идёт на предпоследнем, 15-м — в активе команды всего шесть очков по итогам десяти туров.

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