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"Убежавшую" раздевалку с пляжа Ласковый вернули на место

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Конструкция не выдержала сильного ветра.

Администрация Курортного района сообщила о том, что "убежавшую" с пляжа Ласковый раздевалку вернули на место. Накануне ее снесло ветром.

Сообщаем, мы ее поймали, установили и зафиксировали. Теперь никуда не убежит.

говорится в официальном сообщение.

Видео с раздевалкой, похожей на перекати-поле, стало распространяться в социальных сетях 19 июня. 

Напомним, пляж "Ласковый" находится в Солнечном. Он вошел в "черный список" Роспотребнадзора.

Видео: ВКонтакте / администрация Курортного района / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, Константин Петренко

Теги: курортный район, пляж ласковый, раздевалка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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