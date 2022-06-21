"Убежавшую" раздевалку с пляжа Ласковый вернули на место

Конструкция не выдержала сильного ветра.

Администрация Курортного района сообщила о том, что "убежавшую" с пляжа Ласковый раздевалку вернули на место. Накануне ее снесло ветром.

Сообщаем, мы ее поймали, установили и зафиксировали. Теперь никуда не убежит. говорится в официальном сообщение.

Видео с раздевалкой, похожей на перекати-поле, стало распространяться в социальных сетях 19 июня.

Напомним, пляж "Ласковый" находится в Солнечном. Он вошел в "черный список" Роспотребнадзора.

Видео: ВКонтакте / администрация Курортного района / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, Константин Петренко