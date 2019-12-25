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"Туристические вагоны" в Петербурге стали востребованнее на 12% за сезон
Сегодня, 10:13
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"Туристические вагоны" в Петербурге стали востребованнее на 12% за сезон

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В общей сложности за это время услугой воспользовались 1259 человек.

За сезон 2023 года "Туристические вагоны" перевезли более 1 тыс. пассажиров из Северной столицы в Выборг и Гатчину. Об этом информирует пресс-служба "Северо-Западной пригородной пассажирской компании" (АО "СЗППК").

В общей сложности "Туристическим вагоном" за сезон воспользовались 1259 человек. Таким образом, спрос на экскурсии в вагоне поезда увеличился на 12% по сравнению с прошлым годом.

Добавим, что проект "Туристический вагон" действует на ОЖД с 2017 года, то есть, с момента запуска первого тематического рейса из Петербурга в Выборг. Пассажирам предлагается отправиться в путешествие на скоростном электропоезде "Ласточка" в сопровождении экскурсовода. 

Ранее мы сообщили о том, что последний рейс "Туристического вагона" в Выборг отправился 9 сентября.

Фото: ОЖД

Теги: ао сзппк, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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