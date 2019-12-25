В этом сезоне последний рейс "Туристического вагона" в Выборг отправится в эту субботу. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.
Отправление "Туристического вагона" 9 сентября с Финляндского вокзала в 9:30. Экскурсия пройдёт, как обычно, в последнем (хвостовом) вагоне поезда. В пути следования пассажиры узнают необычные факты из истории населенных пунктов по маршруту следования поезда.
Для участия в поездке необходимо: приобрести билет на электропоезд "Ласточка"; оформить в кассе услугу на экскурсию (4 и 5 касса на Финляндском вокзале).
Фото: Piter.tv
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