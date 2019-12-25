"Туполев" разрабатывает беспилотники для ВС России

Сведения размещены в ежегодном отчете компании.

"Туполев" разрабатывает беспилотники для армии России. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на опубликованный годовой отчет разработчика стратегических бомбардировщиков для Вооруженных сил РФ. Информация размещена на портале раскрытия корпоративных сведений.

Проводятся работы над перспективными направлениями развития авиационной техники с целью оснащения наших вооруженных сил ответ компании "Туполев"

Эксперты отметили, что разработки ведутся как в сфере пилотируемой, так и беспилотной техники.

Шойгу заявил об изготовлении установочной партии новых Ту-160.