Петербуржцев испугал туман на Ветеранов

Ночное освещение напомнило петербуржцам о фильмах ужасов.

Петербуржцев напугал ночной туман, обрушившийся на город. Пеленой заволокло территорию проспекта Ветеранов и весь юго-запад. Мерцание уличных фонарей навеяли местным жителям воспоминания про фильмы ужасов. В telegram-канале "Аварийный Петербург" опубликовали видео с городским "Сайлент Хиллом".

Напомним, что ранее с этим киноужастиком сравнивали Выборг. Тогда одну из улиц города в Ленинградской области затянуло паром из-за прорванного трубопровода. День коммунальной аварии совпал с днем подачи отопления в жилые дома.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Маршала Казакова появился свой "Сайлент Хилл" из-за прорыва трубы с кипятком.

Фото и видео: telegram-канал "Аварийный Петербург"

