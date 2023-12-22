Проект "Тропа 47" получил собственный логотип

Кроме того, была подана заявка на регистрацию товарного знака "Туристические маршруты".

Туристический проект "Тропа 47" успешно зарегистрировал свой логотип в Роспатенте. Планируется использовать его для обозначения экологических маршрутов в Ленинградской области. Об этом было объявлено пресс-службой региональной администрации.

Кроме того, была подана заявка на регистрацию товарного знака "Туристические маршруты". Председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов отметил, что этот товарный знак вместе с логотипом "Тропа 47" будут служить дополнительной гарантией того, что маршруты разработаны с соблюдением всех стандартов и с учётом охраны окружающей среды.

К концу 2023 года в Ленинградской области будет создано 47 экологических маршрутов. В текущем году планируется улучшение уже существующих маршрутов и их обслуживающей инфраструктуры. Также будут разработаны новые маршруты, основанные на потребностях жителей и гостей области.

Ранее мы сообщили о том, что снежный штаб Ленобласти перешел на усиленный режим работы.

Фото: Правительство Ленобласти