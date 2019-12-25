Три малых предприятия получили городские площади в Петербурге для пищевого и медицинского производства

Малые и средние предприятия в Санкт-Петербурге получили поддержку от Комитета имущественных отношений города, которая выразилась в предоставлении городских помещений для пищевого и медицинского производства.

В июле 2023 года, три объекта нежилого фонда в Выборгском, Курортном и Фрунзенском районах Санкт-Петербурга были переданы в аренду малым и средним предприятиям. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Один из объектов, площадью 108,8 кв. м, расположен на проспекте Луначарского и будет использоваться для организации пищевого производства. Ещё одно производственное здание площадью 835,4 кв. м на Морской улице в Сестрорецке предназначено для склада и техобслуживания медицинского оборудования. Также, на Белградской улице, рядом с железнодорожной станцией "Проспект Славы", предприимчивый бизнесмен планирует организовать производство хлебобулочных и кондитерских изделий, а также готовых продуктов и блюд. Помещение общей площадью 200,4 кв. м имеет пять входов - с улицы и со двора.

Договоры аренды для всех предприятий заключены на срок до 10 лет, что обеспечит им стабильность и долгосрочные перспективы для развития.

Законопроект о предоставлении помещений малому и среднему бизнесу без торгов в порядке госпреференции позволит разносторонне развивать предпринимательство и поддерживать индустрии пищевого и медицинского производства в городе.

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Фото: Piter.TV