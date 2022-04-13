Совет законодателей РФ рассматривает законопроект петербургских депутатов о незаконной перепланировку квартир

Совет законодателей РФ рассматривает законопроект петербургских депутатов о повышении штрафов за незаконную перепланировку квартир

Совет законодателей при Федеральном собрании РФ до 1 августа рассмотрит резолюцию, направленную на законопроект депутатов Законодательного собрания Петербурга, касающийся борьбы с незаконной перепланировкой квартир.

В случае положительного решения, петербургские парламентарии примут решение о внесении данной инициативы в Государственную думу на первом заседании после летних каникул.

По предложению авторов законопроекта из фракции "Единая Россия" в парламенте Петербурга, штрафы для граждан могут увеличиться в 40 раз – до 100 тысяч рублей. Для должностных лиц предлагается установить штраф от 100 до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей. Также предполагается увеличение срока давности привлечения к административной ответственности за нарушение – с двух месяцев до года.

Инициатива разработана депутатами Наталией Астаховой, Денисом Четырбоком и Павлом Крупником из фракции "Единая Россия" в парламенте Петербурга. Её целью является пресечение практики собственников, которые разделяют коммунальные квартиры и продавали получившиеся "студии".

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Фото: Законодательное собрание Петербурга

