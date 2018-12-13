"Третий парк" запустил международные перевозки: первым направлением стал Хельсинки

За 7,5 часов пассажиры доберутся из Петербурга в Хельсинки, проехав через Лаппеенранту.

В пресс-службе петербургского перевозчика "Третий парк" рассказали о запуске международных маршрутов.Транспортная компания будет возить пассажиров до Финляндии. Остановки планируются в Хельсинки и Лаппеенранте.

Отметим, что автобусный маршрут будет носить ежедневный характер работы. Первый раз жители города смогли воспользоваться предложением еще 27 апреля. Для направления выделено четыре китайских автобуса с 51 местом каждый.

Специалисты отмечают, что обычно перевозчики не едут в столицу Финляндии через Лаппеенранту, так как это заставляет водителя делать крюк. Из Северной столицы отправление транспорта в 6.30 утра. В Хельсинки автобус прибывает около 14 часов. В ближайших планах перевозчика - наладить сообщение с аэропортом Вантаа.

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Фото: Piter.tv