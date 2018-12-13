На Кондратьевском манипулятор "КамАЗ" снес крышу такси

Двое петербуржцев в легковушке едва избежали гибели.

Днем 14 мая В Калининском районе Петербурга очевидцы засняли на камеру видеорегистратора аварию с участием такси и "КамаЗа". Большегрузный транспорт столкнулся с легковушкой. Жертв чудом удалось избежать: водитель и пассажиры успели пригнуться. В результате в машину прилетела лапа от грузовика. Крышу такси срезало конструкцией манипулятора.

Водитель такси – мой друг с опытом вождения почти 15 лет, очень аккуратный и ответственный водитель. Его спасла внимательность и шестое чувство. Пассажир и он не пострадали благодаря тому, что легли объясняет в соцсетях свидетель ДТП

Инцидент произошел на повороте проспекта металлистов с Кондратьевским проспектом. Пострадавшие передвигались на "Фольксвагене Поло". Столкновение собрало еще две машины: "Тойоту Короллу" и "Лэнд Ровер".

Пользователи соцсетей отмечают, что скорее всего водитель "КамаЗа" забыл вручную задвинуть опору. Другие сомневаются в работе гидравлики машины.

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