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"Треноги" возьмут под контроль скоростной режим в Ленобласти
Сегодня, 16:06
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lizapoluda

"Треноги" возьмут под контроль скоростной режим в Ленобласти

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Новые приборы уже переданы в 5 районов.

В дорожную полицию Ленинградской области поступят 12 передвижных треног, отвечающих за контроль скоростного режима.  Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

На данный момент 5 комплексов уже получили инспекторы в Тихвинском, Бокситогорском, Волосовском и Киришском районах. Кроме того, 4 прибора передали

в Управление ГИБДД по Петербургу и области. Еще три скоро окажутся в распоряжении полиции Всеволожского и Выборгского районов.

Добавим, что прибор представляет собой комплект из радара, камеры, процессора и подсветки. Он поможет убыстрить процесс фиксации нарушений.

Ранее мы рассказали о том, что почти в 17,5 тысячах квартирах и домах в Ленобласти появится газоснабжение.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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