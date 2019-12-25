Почти в 17,5 тысячах квартирах и домах в Ленобласти появится газоснабжение

Из бюджета Ленинградской области планируют выделить средства на создание 46 объектов газоснабжения. Их протяженность в общей сложности составит около 270 километров. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Благодаря инициативе, газ появится почти в 17,5 тысяч квартир и домов. Так, в Приозерском районе жители уже начали подавать заявки на подключение.
Кроме того, в деревнях Поги, Васкелово и Коваши начали функционировать газопроводы, общая протяженность которых составляет 24,21 километра. Они должны обеспечить 620 домовладений.
Ранее мы рассказали о том, что предприниматели в туристической сфере Ленобласти получат дополнительную поддержку.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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