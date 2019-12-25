Предприниматели в туристической сфере Ленобласти получат дополнительную поддержку

Владельцы отелей и хостелов могут претендовать на получение 1,5 миллионов рублей.

Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области предоставит предпринимателям в сфере туризма возможность вернуть часть средств, затраченных на размещение гостей. Предложением можно воспользоваться до 7 августа. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Также полученные деньги можно потратить на создание дополнительных мест размещения, мебель, технику, и благоустройство территорий у гостиниц и хостелов. Наибольшая сумма, которую могут предложить предпринимателям – 1,5 миллиона рублей.

Отметим, что Ленинградская область удостоилась четвертого места среди наиболее интересных мест для российских туристов.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти определили условия работы бассейнов и фитнес-залов.

Фото: Piter.TV