Предприниматели в туристической сфере Ленобласти получат дополнительную поддержку

Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области предоставит предпринимателям в сфере туризма возможность вернуть часть средств, затраченных на размещение гостей. Предложением можно воспользоваться до 7 августа. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Также полученные деньги можно потратить на создание дополнительных мест размещения, мебель, технику, и благоустройство территорий у гостиниц и хостелов. Наибольшая сумма, которую могут предложить предпринимателям – 1,5 миллиона рублей.
Отметим, что Ленинградская область удостоилась четвертого места среди наиболее интересных мест для российских туристов.
Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти определили условия работы бассейнов и фитнес-залов.
Фото: Piter.TV
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