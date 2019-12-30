"Трансмашхолдингу" не согласовывают жилую зону на улице Седова

Смольный отклонил изменения в Генплане.

Смольный отказал в согласовании жилой зоны по улице Седова для компании "Трансмашхолдинг". Чиновники отклонили заявку компании по переводу производственной площадки. Об этом сообщили в Ктостроит.ру.

Напомним, что "Трансмашхолдинг" принадлежит Октябрьский электровагоноремонтный завод. Руководство направило администрации города заявку на право многоэтажной жилой застройки на территории с площадью в 42 га. Участок ограничен улицами Седова, Цимбалина, Крупской, а также железнодорожной линией. Потребность в производственной зоне у предприятия отпала после масштабной модернизации. Однако уже не в первый раз комиссия по внесению изменений в Госплан отклонила предложение.

В 2018 компании почти удалось согласовать проект. Против выступили представители Комитета по промышленной политике Петербурга. Они просили сохранить производственную функцию территории. В частности, это связано с размещением железнодорожных путей. Такое преимущество может сказаться на развитии потенциала участка.

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Фото: Piter.tv

