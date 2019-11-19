Каждый пассажир получит личное пространство со столиком.

В РЖД показали прототип нового плацкартного вагона с модульным пространством. Макет представлен в натуральную величину на ежегодной выставке "Транспорт России". Разработчиком проекта выступила компания "Трансмашхолдинг". Об этом сообщили "РИА Новости".

Главной отличие вагона от предшественника: пассажиры получат индивидуальное пространство. Там, где полки разделены перегородкой в виде шкафа будет оборудовано что-то в виде купе. У каждого будет личный столик и шторки на полках. Стены вагона будут исполнены в светлых тонах, полки - бежевого оттенка. Количество мест в плацкарте не изменится. В одном вагоне помещается 54 пассажира.

Отметим, что данный вариант - одна из возможных концепций. Итоговый проект еще не утвержден.

Ранее Piter.tv писал о том, что РЖД проведут расследование после сообщения о взломе развлекательной системы поездов "Сапсан".

Видео: YouTube/ТМХ