РЖД проведут расследование после сообщения о взломе развлекательной системы поездов "Сапсан"

Ранее хакер сообщил в Интернете о том, что смог получить за 20 минут доступ к персональным данным пассажиров.

Накануне появилась информация о том, что один из пассажиров "Сапсана" смог взломать Wi-FI скоростного поезда и получить все данные пассажиров. В РЖД пообещали разобраться с ситуацией.

В пресс-службе компании сообщили о том, что организация проведет технологическое расследование, передал телеканал "360". В РЖД отметили, на информационно-развлекательном сервисе не хранятся персональные данные граждан. Тем более, что для доступа к новостям компании, фильмам, музыке необходимо только ввести последние четыре символа документы, на который куплен билет, вагон и номер места, что не относится к персональным данным.

Напомним, один из пользователей Сети сообщил о том, что он взломал Wi-Fi в "Сансане" за 20 минут. Хакер пообещал проверить прочность сервиса через несколько месяцев.

Фото: соцсети