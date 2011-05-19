Норберт Реттген указал на позицию Трампа по Европе.

Вашингтон может полностью поменять свой внешнеполитический курс в отношении Москвы и Киева в случае прихода к власти в Белом доме члена Республиканской партии Дональда Трампа. Соответствующее мнение огласил депутат немецкого бундестага Норберт Реттген в программе Hart aber fair, транслируемой на местном телевизионном канале Das Erste. Иностранный специалист добавил, что политик из США вместе со своим окружением не хотят уделять европейскому региону излишнее внимание.

Мы должны готовиться к тому, что все дойдет до тотального изменения курса по Украине и России. Норберт Реттген, эксперт

Дональд Трамп уже не раз говорил аудитории о том, что в случае своего переизбрания на должность главы государства сможет урегулировать региональный конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.

"Сейчас они берут". Стало известно, что произошло в зоне СВО.

Фото и видео: Das Erste