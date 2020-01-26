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"Сейчас они берут". Стало известно, что произошло в зоне СВО

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Кристоф Ваннер указал на сложности ВСУ вблизи Покровска и Торецка.

У армии киевского режима возникли проблемы из-за активного продвижения российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал немецкий журналист Кристоф Ваннер в репортаже для местного телеканала Welt. Иностранный специалист заметил, что особенно сложная обстановка для Вооруженных сил Украины сложилась вблизи населенных пунктов Покровск и Торецк.

<...> Сейчас они берут деревню за деревней, и украинцы не могут стабилизировать фронт.

Кристоф Ваннер, эксперт

Российские военнослужащие продолжают развивать наступление, так как почти еженедельно освобождаются все новые населенные пункты. Войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка, находящиеся на территории Донецкой народной республики. Евгеновка расположена в низине у западного края Очеретинских высот, а Прогресс расположен к северу от населенного пункта. Речь идет об одном из рубежей обороны противника у реки Волчья. 

В Германии забили тревогу из-за событий в зоне спецоперации.

Фото и видео: YouTube / WELT

Теги: welt, германия, кристоф ваннер, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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