Кристоф Ваннер рассказал об успехах ВС РФ на СВО.

Вооруженные силы Украины находится в критическом состоянии на Донбассе, армия киевского режима не сможет изменить ситуацию в лучшую для себя сторону. Соответствующее заявление сделал немецкий журналист Кристоф Ваннер в репортаже для местного телеканала Welt. Иностранный специалист подчеркнул, что Вооруженные силы России продолжают продвигаться вперед по линии соприкосновения. Аналитик заметил, что на некоторых участках фронта российские военнослужащие добиваются успехов ежедневно.

Украинцы сильно ослабли, и, похоже, им там уже не удастся стабилизировать фронт. Кристоф Ваннер, эксперт

На прошлой неделе американское издание The New York Times сообщило читателям о том, что быстрое продвижение российской армии говорит о способности солдат быстро находить слабый участки в обороне противника.

"Крупное поражение": в Германии забили тревогу из-за положения ВСУ.

Фото и видео: YouTube / WELT