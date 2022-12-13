"Тотальный диктант" завершился в Петербурге

Мероприятие прошло онлайн, а также на 160 площадках города.

В Северной столице подошёл к концу Всероссийский "Тотальный диктант". Проверить грамотность при помощи написания текста можно было на 160 площадках в городе.

Текст диктанта, написанный дальневосточным писателем Василием Авченко, был посвящён экологии. На написание участникам выделялось более часа.

В общей сложности к акции присоединились более 10 тыс. человек в Петербурге. Результаты диктанта станут известны 12 апреля.

Ранее мы сообщили о том, что всероссийская олимпиада школьников по физике состоится в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Тотальный диктант в Санкт-Петербурге (Соня Иванова)