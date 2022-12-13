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"Тотальный диктант" завершился в Петербурге
Сегодня, 17:58
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"Тотальный диктант" завершился в Петербурге

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Мероприятие прошло онлайн, а также на 160 площадках города.

В Северной столице подошёл к концу Всероссийский "Тотальный диктант". Проверить грамотность при помощи написания текста можно было на 160 площадках в городе.

Текст диктанта, написанный дальневосточным писателем Василием Авченко, был посвящён экологии. На написание участникам выделялось более часа.

В общей сложности к акции присоединились более 10 тыс. человек в Петербурге. Результаты диктанта станут известны 12 апреля.

Ранее мы сообщили о том, что всероссийская олимпиада школьников по физике состоится в Петербурге.

Фото:  ВКонтакте / Тотальный диктант в Санкт-Петербурге (Соня Иванова)

Теги: санкт-петербург, тотальный диктант
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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