Всероссийская олимпиада школьников по физике состоится в Петербурге

За первенство будут соревноваться 374 участника из 63 регионов.

С 9 апреля в Северной столице стартует неделя физики. С понедельника школьники смогут посетить выставки и научно-популярные лекции. Также в городе пройдут методические интенсивы и мастер-классы для педагогов и Всероссийская олимпиада. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Мероприятия пройдут до 15 апреля. За первенство будут соревноваться 374 участника из 63 регионов. Город представит команда, состоящая из 29 школьников.

Как отметила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, промышленному городу необходимы инженеры и конструкторы. Мероприятие соберёт здесь лучших юных физиков со всей страны.

Добавим, что для участников олимпиады проведут экскурсии по городским музеям и промышленным объектам. В день закрытия олимпиады в 12:00 будет выпущен выстрел из пушки Петропавловской крепости.

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