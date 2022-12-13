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Всероссийская олимпиада школьников по физике состоится в Петербурге
Сегодня, 17:10
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Всероссийская олимпиада школьников по физике состоится в Петербурге

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За первенство будут соревноваться 374 участника из 63 регионов.

С 9 апреля в Северной столице стартует неделя физики.  С понедельника школьники смогут посетить выставки и научно-популярные лекции. Также в городе пройдут методические интенсивы и мастер-классы для педагогов и Всероссийская олимпиада. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Мероприятия пройдут до 15 апреля. За первенство будут соревноваться 374 участника из 63 регионов. Город представит команда, состоящая из 29 школьников.

Как отметила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, промышленному городу необходимы инженеры и конструкторы. Мероприятие соберёт здесь лучших юных физиков со всей страны.

Добавим, что для участников олимпиады проведут экскурсии по городским музеям и промышленным объектам. В день закрытия олимпиады в 12:00 будет выпущен выстрел из пушки Петропавловской крепости.

Ранее мы сообщили о том, что власти Петербурга обеспечат квартирами около 700 детей-сирот в 2023 году.

Фото:  Pxhere

Теги: олимпиада по физике, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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