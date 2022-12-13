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Власти Петербурга обеспечат квартирами около 700 детей-сирот в 2023 году
Сегодня, 16:39
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Власти Петербурга обеспечат квартирами около 700 детей-сирот в 2023 году

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В прошлом году правительство выделило 677 квартир детям, оставшимся без попечения родителей.

За 2023 год жильём обеспечат около 700 детей-сирот и несовершеннолетних, оставшихся без родительского попечения. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

На данный момент застраивают и готовят к заселению 731 квартиру. Согласно закону, жильё получат все дети-сироты в городе, не проживающие в детском доме.

В прошлом году количество квартир, подготовленных для детей-сирот в Северной столице, достигло 677. 

Ранее мы сообщили о том, что инвалиды и участники ВОВ получат бесплатное соцобслуживание в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: дети сироты, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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