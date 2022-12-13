Инвалиды и участники ВОВ получат бесплатное соцобслуживание в Петербурге

Льготой смогут воспользоваться горожане, которые во время Великой Отечественной работали на военных объектах.

Бесплатное соцобслуживание на дому получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны в Петербурге. Об этом 7 апреля рассказали в пресс-службе Смольного.

Список дополнили такими категориями, как инвалиды и участники ВОВ, инвалиды боевых действий, лица, награждённые знаками "Житель блокадного Ленинграда" и "Житель осаждённого Севастополя". Льготой смогут воспользоваться горожане, которые во время Великой Отечественной работали на военных объектах.

Ранее в Петербурге усилят автобусные маршруты до кладбищ в Вербное воскресенье. Автобус №138 до кладбища у крематория пройдет 114 рейсов с интервалом движения в 8-12 минут.

Фото: Piter.tv

