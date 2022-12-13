В Петербурге усилят автобусные маршруты до кладбищ в Вербное воскресенье

Автобус №138 до кладбища у крематория пройдет 114 рейсов с интервалом движения в 8-12 минут.

В воскресенье, 9 апреля, усилят автобусные маршруты до кладбищ Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе комтранса.

Автобус №138 до кладбища у крематория пройдет 114 рейсов с интервалом движения в 8-12 минут.

Автобус №398 до Северного кладбища будет ходить раз в 10-15 минут. До Южного кладбища добраться можно на автобусе №195 – интервал движения сокращен до 16-23 минут.

Автобус №382 до Казанского кладбища – 15-22 минуты. К Иликовскому кладбищу ходит автобус №347, количество рейсов увеличено до 22, интервал движения – 22-23 минуты.

До Южного кладбища можно добраться на автобусе №147. Он будет ходить раз в 14-17 минут). До Северного кладбища ходит автобус №397 – 11-15 минут.

Ранее на КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе перекроют одну полосу. По первой, второй и третьей полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Фото: Piter.tv

