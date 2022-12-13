На КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе перекроют одну полосу

По первой, второй и третьей полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

На внутренней стороне КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе с 10 по 14 апреля перекроют четвертую полосу движения. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В пресс-службе уточнили, что по первой, второй и третьей полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. На участке КАД с 41 по 45 километр рабочие будут убирать смет в разделительной полосе. Водителей просят внимательно следить за дорожными знаками.

Ранее Биржевой мост закроют с 10 апреля для демонтажа временных опор. С 21:00 10 апреля специалисты будут демонтировать опоры после ремонта.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"