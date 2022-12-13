Биржевой мост закроют с 10 апреля для демонтажа временных опор

С 21:00 10 апреля специалисты будут демонтировать опоры после ремонта.

Движение по Биржевому мосту закроют с 10 по 16 апреля. Об этом 7 апреля рассказали в пресс-службе ГАТИ.

С 21:00 10 апреля специалисты будут демонтировать опоры после ремонта. Работы будут проходить по 16 апреля закрывается движение транспорта по Биржевому мосту. Автомобилистам ограничивается движение транспорта по набережной Макарова от Тифлисской улицы до Биржевого проезда

Ранее авансы для подрядчиков намерены увеличить в Петербурге. Размер авансов для подрядных организаций может быть увеличен до 30–50 % от суммы госконтракта.

Фото: Piter.tv

