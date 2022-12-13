Авансы для подрядчиков намерены увеличить в Петербурге

Размер авансов для подрядных организаций может быть увеличен до 30–50 % от суммы госконтракта.

В Смольном планируют увеличить размер авансирования для подрядных организаций при реализации объектов в рамках адресной инвестиционной программы. Об этом пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.

Согласно намерениям городских властей, аванс подрядчикам может быть увеличен до 30–50 % от суммы госконтракта.

Отметим, что мера рассматривается в соответствии с рекомендацией правительства РФ. Если инициативу одобрят, чиновники смогут оперативно выделять подрядчику бюджетные средства, в том числе, в рамках уже заключённых госконтрактов.

Ранее мы сообщили о том, что во всех районах Петербурга открыли инфопункты для оформления на службу.

Фото: Piter.TV