  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во всех районах Петербурга открыли инфопункты для оформления на службу
Вчера, 22:49
153
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Во всех районах Петербурга открыли инфопункты для оформления на службу

0 0

В информационных пунктах работают представители районных администраций и органов МСУ, сотрудники районных военных комиссариатов и территориальных органов МВД, медицинские и социальные работники.

В Петербурге во всех районах города открыли информационные пункты для желающих стать военнослужащими по контракту. Об этом 6 апреля рассказали в пресс-службе Смольного.

В сообщении ведомства уточнили, что в информационных пунктах работают представители районных администраций и органов МСУ, сотрудники районных военных комиссариатов и территориальных органов МВД, медицинские и социальные работники, а также сотрудники МФЦ.

Ранее суд приговорил пенсионера к обязательным работам за нападение с молотком на врача в поликлинике. По версии следователей, 14 сентября 2022 года мужчина (пенсионер с инвалидностью) на два часа опоздал к врачу и захотел пройти без очереди.

Фото: Piter.tv

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии