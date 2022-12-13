Во всех районах Петербурга открыли инфопункты для оформления на службу

В информационных пунктах работают представители районных администраций и органов МСУ, сотрудники районных военных комиссариатов и территориальных органов МВД, медицинские и социальные работники.

В Петербурге во всех районах города открыли информационные пункты для желающих стать военнослужащими по контракту. Об этом 6 апреля рассказали в пресс-службе Смольного.

В сообщении ведомства уточнили, что в информационных пунктах работают представители районных администраций и органов МСУ, сотрудники районных военных комиссариатов и территориальных органов МВД, медицинские и социальные работники, а также сотрудники МФЦ.

Ранее суд приговорил пенсионера к обязательным работам за нападение с молотком на врача в поликлинике. По версии следователей, 14 сентября 2022 года мужчина (пенсионер с инвалидностью) на два часа опоздал к врачу и захотел пройти без очереди.

Фото: Piter.tv